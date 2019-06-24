هاني شاكر يكشف ما تم مع ميريام فارس بعد تصريحاتها المسيئة

24 يونيو 2019 - 12:40 ص

أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الفنانة اللبنانية ميريام فارس، أخبرته بأنها ستصور مقطع فيديو تعتذر فيه للشعب المصري عن تصريحاتها الأخيرة، بشأن أنها أصبحت «ثقيلة على مصر» وأجرها مرتفع، وسيتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات.



وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc » تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن «الموضوع انتهى، وأخذ أكبر من حجمه، وكلمة اتقالت وصاحبة الشأن اعتذرت، وأبدت استياءها من غضب الشعب المصري منها، واحترامها للشعب المصري، والمفروض يكون لدينا قدر من التسامح ولن نتصيد أخطاء الآخرين» .



وأوضح "نقيب المهن الموسيقية " أن النقابة قبلت اعتذار الفنانة اللبنانية، وتلقيت اتصالا هاتفيا منها وتكاد تكون منهارة قائلا: "من الواضح أن الدنيا كانت مقلوبة عليها.. والتصريح الصادر من الفنانة لم يكن له لازمة"، موضحا أن الفنانة لم تكن تقصد الإهانة لمصر، وأي دعاية سلبية للفنان غير صحية، وبالعكس يأخذ من رصيده.

