ترامب: التجارة مع السعودية أهم من محاسبتها بسبب "خاشقجي"

24 يونيو 2019 - 01:00 ص

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التحقيق في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي «أصبح شديدًا من قبل الجميع»، ولم يُجب على ما إذا كان سيسمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بالتحقيق في تلك القضية.

قال، في حوار مع قناة «NBC»، إن «بعض الدول في المنطقة ومن ضمنها إيران تقوم بأفعال أكثر فظاعة مما حدث مع الصحفي السعودي»، مضيفًا: «إيران قتلت أعدادًا كبيرة في اليوم الواحد، دول أخرى في المنطقة تشكل مناطق صراع، فإذا نظرت إلى السعودية، عليك أن تنظر إلى إيران والدول الأخرى، وترى ما يحدث».

ودعا إلى تفضيل المصالح الاقتصادية مع السعودية على التركيز على محاسبة حكومة المملكة بسبب قضية خاشقجي، معقبًا: «ما أقوله هو أنهم ينفقون نحو 500 مليار دولار في فترة من الزمن، جميع الأموال والوظائف والمعدات التي يشترونها...»، وفقًا لـ«CNN بالعربية».

