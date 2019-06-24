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ترامب وخاشقجي

ترامب عن مقتل خاشقجي: نحتاج أموال السعودية

ترامب عن مقتل خاشقجي: نحتاج أموال السعودية

عرب وعالم

ترامب وخاشقجي
ترامب وخاشقجي

متابعات - أمينة عبد العال

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خاشقجي

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على احتمال فتح تحقيق في "مقتل خاشقجي" قائلا: نحتاج إلى أموال السعودية

و رأى الرئيس الأمريكي، أنه لا يوجد داع لفتح تحقيق جديد في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن واشنطن تحتاج إلى الأموال السعودية .

ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصالي مع ولي العهد السعودي

وقال ترامب لبرنامج (واجه الصحافة) على محطة (إن.بي.سي) التلفزيونية إن "الرياض من كبار المشترين للمنتجات الأمريكية وتوفر لي فرص عمل عديدة".

وقال الرئيس الأمريكي مدافعا عن موقفه من السعودية: إذا لم يشتروا منا فسيعقدون الصفقات مع روسيا أو مع الصين.. وبجب أن نحصل نحن على أموالهم".

وأضاف ترامب  الأحد أنه لم يناقش قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". "لم أفعل ذلك لأنه لم تأت بالفعل مناسبة لذلك خلال هذا النقاش".

وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن الاتصال الهاتفي، الذي جاء عقب إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في الخليج، ركز على التوتر مع إيران والنفط.

وردا على سؤال لمحطة "إن بي سي" عن دعوة الأمم المتحدة لواشنطن لتوجيه "إف بي آي" للتحقيق في مقتل جمال خاشقجي، أجاب ترامب، اعتقد أن القضية تم التحقيق فيها بشكل مكثف".

وشدد ترامب على أهمية السعودية قائلا "انهم يشترون كميات ضخمة من الأسلحة منا بقيمة 150 مليار دولار وإذا لم يشتروا منا المعدات فسوف يشتروها من الصين وروسيا".

وأردف "السعودية مشتر كبير للمنتجات الأميركية، وتوفر لي فرص عمل عديد بعكس الدول الأخرى، التي لا تملك المال ونضطر معها لدعم كل شيء ماديا وهذا يعني لي الكثير".


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