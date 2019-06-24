شاهد.. آثار القصف الحوثي على مطار أبها السعودي

24 يونيو 2019 - 05:17 ص

عرضت قناة إخبارية أول مقطع فيديو لأثر القصف الحوثي علي مطار أبها السعودي.

عرضت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يظهر آثار القصف الصاروخي الذي تعرض لها مطار أبها السعودي على يد جماعة أنصار الله (الحوثيين).

وكان الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها في اليمن، العميد يحيى سريع، قد أعلن مساء أمس الأحد، استهداف مطاري أبها وجيزان جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات العدوان في أبها وجيزان"، موضحًا أن "العملية الأولى باتجاه مطار جيزان استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية مهمة وحساسة، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي".

ووفقًا للعميد سريع "أصابت العمليتان أهدافها بدقة عالية، وتسببتا بتعطل حركة الملاحة الجوية في المطارين".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفائها، في أواخر عام 2014.