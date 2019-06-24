هكذا تصرف محمد صلاح مع عمرو وردة بعد أزمة التحرش

24 يونيو 2019 - 05:24 ص

كشفت مصادر داخل معسكر المنتخب الوطني عن رد فعل نجمنا المصري محمد صلاح تجاه أزمة التحرش التي اتُهم فيها زميله عمرو وردة.



وقالت المصادر إن صلاح تدخل لمحاولة احتواء الأزمة وأكد للمقربين منه إن الموضوع يحتاج للهدوء في معالجته .



وأضاف: "لابد أن نغلق على أنفسنا ونحل المسألة بهدوء من أجل التركيز فيما هو قادم من مباريات لنحقق حلم الجماهير في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية".



وكانت عارضة أزياء شهيرة تسمى "ميرهان" اتهمت عمرو وردة وعدد من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش بها من خلال حسابها بـ"انستجرام".



