الدولار يستقر واليورو يسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

اليورو

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

وأستقر سعر الدولار اليوم عند 16.67 جنيه مصري.

البنك                           الشراء                             البيع

البنك المركزي المصري      16.6461                    16.7461

البنك الأهلي                   16.65                        16.75

بنك مصر                     16.65                      16.75

بنك الإسكندرية               16.65                          16.75

  أسعار اليورو

البنك                               الشراء                                البيع

البنك المركزي المصري      18.9200                          19.0403

البنك الأهلي                  18.7862                         19.0565

بنك مصر                  18.7862                               19.0565

بنك الإسكندرية          18.76620                        19.05648


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