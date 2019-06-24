الدولار يستقر واليورو يسجل هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
وأستقر سعر الدولار اليوم عند 16.67 جنيه مصري.
البنك الشراء البيع
البنك المركزي المصري 16.6461 16.7461
البنك الأهلي 16.65 16.75
بنك مصر 16.65 16.75
بنك الإسكندرية 16.65 16.75
أسعار اليورو
البنك الشراء البيع
البنك المركزي المصري 18.9200 19.0403
البنك الأهلي 18.7862 19.0565
بنك مصر 18.7862 19.0565
بنك الإسكندرية 18.76620 19.05648
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