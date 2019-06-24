تعليق صادم من عمرو أديب على أزمة التحرش بالمنتخب

أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - أنه يجب تأجيل محاسبة لاعبي المنتخب المتهمين بالتحرش ، قائلا: "إحنا عندنا مباراة يوم الأربعاء، المفروض التركيز فيها وبعدين نبقى نقعد نتحاسب".
وأضاف في برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : "عندنا في مصر والعالم العربي، لسة مش متعودين على فكرة يعنى أيه الشخص يتحرش، على عكس في الخارج.. واللى يهمني لاعبي المنتخب".
واستدرك: "لاعبو المنتخب مش أطفال عشان تتسحب منهم الموبايلات ثلاث ارباع لاعبي المنتخب محترفين وعايشين في الخارج، ونيمار عنده قضية تحرش، ورونالدو متهم في قضية تحرش، وهما أكبر لاعبي في العالم".
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