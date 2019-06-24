» مطربة شهيرة لـ"هيفاء وهبي": الله لا يشفيكي

24 يونيو 2019 - 07:47 ص

واصلت المطربة اللبنانية مي حريري الهجوم على مواطنتها هيفاء وهبي بعد اندلاع مشادة بينهما بسبب اتهام "مي" لـ"هيفاء" بادعاء المرض.



وقالت "مي" في فيديو جديد بثته عبر انستجرام: "ما بدي قلكن وقفوا الهجوم على انستجرام عيب .. طول عمرك يا هيفا (...) نفسيا وحطيتيني براسك .. إذا ديساينرز (مصممين) بتروحي لعندهم وبتحطي كله يلبس إلا مي .. أوك الله لا يضرك .. ولا يشفيكي بعقلاتك لأنو عقلاتك ما هيتغيروا بكل حياتك".



وجاء هجوم "مي" ردًا على الرد الذي نشرته "هيفا" عليها بعد اتهامها بادعاء المرض



ونشرت هيفاء عبر "تويتر"، صورة من رسائل سبق وتلقتها أثناء فترة مرضها من مي حريري، كشفت فيها الأخيرة عن قلقها الشديد على مرضها، ومتمنية لها الشفاء، وسألتها إذا كانت في حاجة لأي شيء، ووصفتها بأنها شقيقتها ولن تتأخر عنها، كما طلبت أن تكشف لها عن اسم المستشفى لتزورها وتطمئن عليها.

وبتاريخ الخميس 20 يونيو وعقب انتشار فيديو مي، أرسلت هيفاء رسالة نصية لها، كتبت فيها "أعاود الاتصال بكي لأشكرك على شيئين، الأول لسؤالك عني عندما كنت مريضة، والثاني لأنك منافقة كبيرة"، وأضافت في تعليقها على الصورة "ليس لدي مشكلة في قطع علاقتي بالناس".