» مطربة شهيرة لـ"هيفاء وهبي": الله لا يشفيكي

أحمد عادل شعبان
واصلت المطربة اللبنانية مي حريري الهجوم على مواطنتها هيفاء وهبي بعد اندلاع مشادة بينهما بسبب اتهام "مي" لـ"هيفاء" بادعاء المرض.
وقالت "مي" في فيديو جديد بثته عبر انستجرام: "ما بدي قلكن وقفوا الهجوم على انستجرام عيب .. طول عمرك يا هيفا (...) نفسيا وحطيتيني براسك .. إذا ديساينرز (مصممين) بتروحي لعندهم وبتحطي كله يلبس إلا مي .. أوك الله لا يضرك .. ولا يشفيكي بعقلاتك لأنو عقلاتك ما هيتغيروا بكل حياتك".
وجاء هجوم "مي" ردًا على الرد الذي نشرته "هيفا" عليها بعد اتهامها بادعاء المرض
ونشرت هيفاء عبر "تويتر"، صورة من رسائل سبق وتلقتها أثناء فترة مرضها من مي حريري، كشفت فيها الأخيرة عن قلقها الشديد على مرضها، ومتمنية لها الشفاء، وسألتها إذا كانت في حاجة لأي شيء، ووصفتها بأنها شقيقتها ولن تتأخر عنها، كما طلبت أن تكشف لها عن اسم المستشفى لتزورها وتطمئن عليها.
وبتاريخ الخميس 20 يونيو وعقب انتشار فيديو مي، أرسلت هيفاء رسالة نصية لها، كتبت فيها "أعاود الاتصال بكي لأشكرك على شيئين، الأول لسؤالك عني عندما كنت مريضة، والثاني لأنك منافقة كبيرة"، وأضافت في تعليقها على الصورة "ليس لدي مشكلة في قطع علاقتي بالناس".
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لا مصدق حالها #مي_حريري كتير هلقد الثقة. حبيبتي انضبي و ما تكبري راسك على فنانة ما بتوصلي ل نصها اوكي حبيبتي؟ اصلا مين انت؟ مين سامع فيكي؟ يا ملكة الانكليزي??#انسدي و اختفي احسنلك لان في كتير فانز لهيفا مش متلك طبعا ما حدا عارف فيكي. . . . #نجوى_كرم #نوال_الزغبي #اليسا #هيفاء_وهبي #تامر_حسني #نصيف_زيتون #وائل_كفوري #وائل_جسار #راغب_علامة #عاصي_الحلاني #زياد_برجي #سعد_رمضان #شو_محسودين #الليلة_ليلتنا #فارس_كرم #ميريام_فارس #مصريين #لبنان_ #الكويت_ #السعودية???? #الجزاير #سوريا_ #سميرة_سعيد #كده_bye #جورج_وسوف
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