» زوجة إبراهيم حسن تروي أغرب موقف حدث لها مع توأمه "حسام"

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حسام وإبراهيم
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حسام حسن

إبراهيم حسن

روت جيهان - زوجة إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة - قصة طريفة حدثت بينها وبين حسام حسن - شقيق زوجها - في بداية الزواج.

وقالت في لقاء مع برنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا" : "في مرة اتصلت بإبراهيم ، فوجدته يعطي هاتفه لحسام وظللت أتحدث معه كثيرا دون أن أعلم أنه ليس زوجي بسبب التشابه الكبير في صوتيهما ، لكن عندما بدأت في سرد طلبات البيت عاد حسام وأعطى الهاتف لإبراهيم".

وحكت زوجة نجم منتخب مصر السابق أن ابراهيم اشترى سيارة تشبه إلى حد كبير سيارة شقيقه حسام لذا كان أصدقائها يختلط عليهم الأمر وعندما تخبرهما بالأمر كانا يمزحان معها.

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