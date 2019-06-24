  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:13 ص
بحث متقدم
اغتصاب

ذئب الجيزة اغتصب "قاصر" الطالبية بخدعة شيطانية

عمرو أديب

تعليق صادم من عمرو أديب على أزمة التحرش بالمنتخب

أيمن نور

رئيس الزمالك: راقبت أيمن نور ورأيته يفعل هذه الأشياء

عمرو وردة

اقتراح مثير للجدل من فنان شهير بعد أزمة لاعبي المنتخب مع "مريهان"

صلاح

هكذا تصرف محمد صلاح مع عمرو وردة بعد أزمة التحرش

ترامب وبن سلمان

ترامب: التجارة مع السعودية أهم من محاسبتها بسبب "خاشقجي"

مريام فارس وهاني شاكر

هاني شاكر يكشف ما تم مع ميريام فارس بعد تصريحاتها المسيئة

منتخب مصر

كواليس ما حدث مع لاعبي المنتخب بعد فضيحة إنستجرام

عمرو أديب

"أديب" يكشف معلومة هامة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

الليمون

متحدث "الزراعة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن سعر الليمون

ذئب الجيزة اغتصب "قاصر" الطالبية بخدعة شيطانية

قضايا وحوادث

اغتصاب
اغتصاب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

حادث غريب العثور على «النصف السفلي» لجثة سيدة بالهرم

#

مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني فى حادث بالطالبية

#

ضبط 38 مشتبهًا خلال حملة أمنية فى الطالبية

#

ضبط عامل اغتصب فتاة بحلوان

فتاة الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط شاب عشريني بعد قيامه باستدراج فتاة قاصر مصابة بقصور عقلي والاعتداء عليها جنسيا.

تركت المنزل دون أن تعرف وجهتها، قادتها قدماها إلى ميدان الجيزة الذي يبعد نحو نصف ساعة عن منزلها بمنطقة الطالبية غربي المحافظة، لم تدر ما يخبئ لها القدر وأن شخصًا ستقابله ستتبدل أحوالها رأس على عقب بعدها.

أصوات ضجيج، آلات تنبيه السيارات صاحبة الكلمة العليا في الميدان المكتظ بالمركبات، يقف شاب عشريني في أحد الأركان يراقب حركة المارة، تقع عيناه على فتاة صغيرة تتمتع بقدر من الجمال، تبدو عليها ملامح الحيرة وكأنها تائهة لا تدري وجهتها.

بخطوات حثيثة وجرأة يحسد عليها اقترب صاحب الـ27 ربيعا من الفتاة مبديا رغبة في مساعدتها "إنت بتدوري على حاجة يا آنسة؟" سؤال ظاهره رحمة وباطنه المكر والدهاء.

تلعثمت الفتاة في الرد، وجاءت بكلمات بعضها غير مفهوم، فأيقن الشاب أنه أمام فريسة سهلة المنال، اختمرت في ذهنه حيلة شيطانية ستقربه من هدفه غير الشرعي "تعالي معايا البيت تقعدي مع أمي وهناك نلاقي حل لمشكلتك.. متقلقيش".

طوال الطريق من ميدان الجيزة إلى منطقة "الكُنيسة" حاول الشاب الذي لم يتم عقده الثالث بعد بث الطمأنينة والأمان لدى الفتاة، وبادر بسؤالها عن اسمها وعمرها وطبيعة حياتها وسبب مغادرتها المنزل، فكانت المفاجأة أنها لا تزل قاصرا إذ تبلغ 17 سنة.

قبضة في الصدر شعرت بها الفتاة منذ الوهلة الأولى التي وطأت قدماها منزل الشاب الذي تعرفت عليها للتو، قدمها لوالدته وأنها ستمكث لديهم أياما معدودة "دي بنت غلبانة تايهة من أهلها وبتدور على شغل خليها تساعدك في شغل البيت".

مرت الساعات الأولى ثقيلة على الفتاة بين جنبات المنزل، متحلية بقدر من الحيطة والحذر في تحركاتها حتى انسدلت أشعة الشمس خلف غيوم وقت الغروب معلنة دخول الليل الذي فقدت معه أعز ما تملك.

على مدار 4 أيام متواصلة عاشر الشاب العشريني الفتاة معاشرة أزواج حتى قررت الهروب والعودة إلى مسكنها. لم تكن العودة كسابقيها، دلفت ذات الـ17 ربيعا إلى الداخل مثقلة بهموم وآلام فقدانها عذريتها على يد الثعلب الماكر لتروي لوالدها ما تعرضت له.

جُن جنون الأب الذي يعمل سائقا، توجه صباح السبت إلى قسم شرطة الطالبية لتحرير محضر يتهم أحد الأشخاص- أدلت بأوصافه- بهتك عرض ابنته القاصر مستغلا إصابتها بقصور عقلي فطمأنه العقيد طارق صلاح، مأمور قسم شرطة الطالبية، بأن حق ابنته لن يترك سُدى.

أخطر العقيد "صلاح" رئيس المباحث بتفاصيل البلاغ ليوجه الرائد أحمد عصام بفحص البلاغ والوقوف على صحته من عدمه من خلال تنشيط مصادر المعلومات السرية التي أكدت صحة الواقعة.

أعد المقدم محمد غراب، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، خطة لضبط المتهم قبل هروبه، وتمكنت مأمورية من ضبطه في أحد الأكمنة المُعدة له.

وأقر بارتكاب الواقعة، ليوجه اللواء محمد الألفي، نائب مدير مباحث الجيزة، بعمل مواجهة بينه والضحية، فتعرفت عليه، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت عرض الفتاة على الطب الشرعي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تحذر زملائها: كلمة واحدة ممكن تدمر حياتك
» بطل فيلم "حسن وبقلظ" ينشر صورة من طفولته .. والجمهور يستغرب
» زوجة إبراهيم حسن تروي أغرب موقف حدث لها مع توأمه "حسام"
» مطربة شهيرة لـ"هيفاء وهبي": الله لا يشفيكي
» فنان مصري لـ"ميريام فارس": فين فلوسي اللي عليكي؟
» شاهد .. فنان شهير يرتدي طرحة زفاف وخطيبته تصوره
» تطورات جديدة بشأن حظر تداول الطيور الحية
» تعليق ناري لـ"أديب" على فضيحة المنتخب وعارضة الأزياء
» "الزراعة" تكشف حقيقة إصابة الطماطم بأمراض سرطانية
» أول تعليق لـ"أردوغان" بعد خسارة الانتخابات في إسطنبول
» 1000 جنيه.. فئة نقدية جديدة في السودان

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي