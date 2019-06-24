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"هواوى" تعلن عن أول هاتف يدعم الـ5G بالإمارات

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هواوى
هواوى

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الامارات

هاتف

هواوي

5g

بعد الإعلان مؤخرًا عن إطلاق شركتي الاتصالات في الإمارات تقنية شبكات الجيل الخامس "5G"، ستكون شركة "هواوي" صاحبة أول هاتف ذكي يدعم هذه التقنية.

وكشفت تقارير صحفية إماراتية عن أن هاتف "هواوي HUAWEI Mate 20 X" الأول الذي سيدعم تقنية الـ5G في الإمارات، سيطرح في السوق الإماراتية خلال شهر يوليو المقبل.

وحسب صحيفة "البيان"، فإن الهاتف "يقدم مستوى جديدًا تمامًا من الأداء والسرعة، بالاعتماد على مجموعة واسعة من تقنيات الجيل الخامس المبتكرة".

وبدأت شركة "هواوي" الصينية تطوير تقنية الجيل الخامس الخاصة بها عام 2009، وبذلت جهودًا كبيرة منذ ذلك الوقت في تطوير دعم هذه التقنية في هواتفها الذكية وتجهيزاتها.

وفي عامي 2017 و2018، أنفقت "هواوي" نحو 1.4 مليار دولار للاستثمار في تطوير منتجاتها لشبكة الجيل الخامس، وفازت حتى يونيو 2019 بـ46 عقدًا لتركيب تجهيزات تشغيل شبكة الجيل الخامس تجاريًا، في بلدان عدة حول العالم.


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