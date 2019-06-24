تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

24 يونيو 2019 - 10:22 ص

علق أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي والزمالك السابق، على واقعة "التحرش" التي اتُهم بها 4 من لاعبي المنتخب الوطني قائلًا: "والله الواحد مش فاهم اللي بيحصل ده؟"

ونشر "حسن" تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "والله الواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل ده.. أصبحنا في زمن الهلس والسوشيال رخصت الغالي وعملت لناس رخيصة سعر.. استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله".

وكانت عارضة أزياء قد اتهمت 4 من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والرياضية المصرية، وقالت العارضة إن اللاعبين قاموا بإرسال رسائل لها وكأنهم "في تحدي" لمواعدتها.