تعليق صادم من قائد المنتخب على الاتهامات بـ"التحرش"

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منتخب
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ميريام فارس

علق أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق  والنادي الأهلي  والزمالك السابق، على واقعة "التحرش" التي اتُهم بها 4 من لاعبي المنتخب الوطني قائلًا: "والله الواحد مش فاهم اللي بيحصل ده؟"

ونشر "حسن" تغريدة له على حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "والله الواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل ده.. أصبحنا في زمن الهلس والسوشيال رخصت الغالي وعملت لناس رخيصة سعر.. استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله".

وكانت عارضة أزياء قد اتهمت 4 من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والرياضية المصرية، وقالت العارضة إن اللاعبين قاموا بإرسال رسائل لها وكأنهم "في تحدي" لمواعدتها.


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