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القضاء على 14 إرهابيًا بشمال العراق

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القوات العراقية

وكالات حنان حمدتو

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نفذت القوات العراقية، اليوم الإثنين 24 يونيو، عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، في كركوك، أغنى مدن شمال العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة:

بعملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، من قتل 14 إرهابيا جنوبي كركوك، شمال العاصمة بغداد".

وقالت وزارة الدفاع العراقية ان قوات التحالف الدولي  نفذت غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في كركوك شمالي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء 19 يونيو الجاري: "بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي غارات جوية استهدفت خلالها مراكز لوجستية للدواعش في الحويجة".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، في ديسمبرعام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".


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