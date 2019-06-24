طفلة تقتل والدتها بطلقة في الرأس بأسيوط

24 يونيو 2019 - 11:05 ص

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة متأثرة بطلق نارى على يد طفلتها أثناء عبثها بسلاح غير مرخص بأسيوط.

وردت معلومات للعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود بلاغ، بوجود جثة لسيدة داخل المنزل بدائرة المركز.

بالانتقال والإسعاف تبين مصرع "كريستين.م.ح"، نتيجة طلق نارى بالرأس، بالانتقال تبين صحة البلاغ، ودلت التحريات الأولية قيام طفلة المجنى عليها بالعبث بسلاح نارى غير مرخص "مسدس 9 مل"، ما تسبب فى خروج طلقة نارية أصابت والدتها بالرأس فأردتها قتيلة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة العامة، وتم ضبط السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.