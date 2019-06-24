» 4 سيارات للسيطرة على حريق مزرعة دواجن

24 يونيو 2019 - 11:15 ص

نشب حريق هائل داخل مزرعة دواجن على مساحة 3 قراريط بقرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات للسيطرة على الحريق، حيث أتت النيران على جميع محتويات المزرعة دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ إخطارًا بشوب حريق فى مزرعة دواجن بقرية كفر منصور، تم إبلاغ الحماية المدنية والتى دفعت بـ4 سيارات إطفاء بقيادة النقيب محمد رجب وتمت السيطرة على الحريق .

وبالمعاينة الأولية تبين أن المزرعة على مساحة 3 قراريط وأتت النيران على جميع محتوياتها، ما أسفر عن نفوق عدد كبير من الدجاج دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .