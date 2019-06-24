» انفجار لغم بحفار إسرائيلى جنوب فلسطين

24 يونيو 2019 - 11:16 ص

انفجر لغمٌ أرضيٌّ تحت إحدى حفارات القوات الإسرائيلية، أثناء قيام القوات الإسرائيلية باستكمال أعمال الحفر في محلّة المحافر، ولم تصب بأي أضرار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكان الجيش الإسرائيلي استقدم حفارات "جاك هامر" إلى محلة المحافر المحاذية لموقع "مسكاف عام" العسكري، في ظلّ انتشار للجنود خلف الدشم ومن الجهة اللبنانية.

ونصب الجيش الإسرائيلي خيمة بمحاذاة الدشمة المقابلة لحاجز الجيش اللبناني في عديسة، فيما باشرت الحفارات أعمال الحفر في الحرش المحاذي لموقع "مسكاف عام" .