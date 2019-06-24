إعلامي سعودي يعلن اعتزاله نهائيًا على الهواء

صدم الإعلامي السعودي عمر النشوان، الإعلامي بقنوات “العربية” و”أم بي سي” و“القناة السعودية”، الجميع بقرار اعتزاله الإعلام نهائيًا، بعد مسيرة امتدت لسنوات في العمل الصحفي والإعلامي.

وكتب "النشوان" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قائًلا: "أنا عمر بن علي بن عبد العزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيًا.. ولعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق.. لم أنسق لكي أكون ترندًا.. أو حدثًا مدفوعًا ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقًا ولا أخًا".

ولاقت تغريدة "النشوان" تفاعلاً كبيرًا من قبل معجبيه، والذين استنكروا القرار، وعبروا عن دهشتهم من الأمر، حيث قال أحدهم: "لا تستلم عمر، للحياة محطات كثيرة وكل محطة تتطلب أمرًا ما! اعتقد موقفك الآن يتطلب منك القوة وعدم الاستسلام، صحيح الظلم صعب! لكن الأصعب الاندفاع أو الاستسلام لحظتها، الله يأخذ حقك وينصرك على كل ظالم، ومثلك خسارة كبيرة على الإعلام السعودي".

وعلقت أخري: "اش فيه اش صاير احد يفهمنا، يالله حززني وش صاير معاه"، وأضاف أخر: "يا رجل محبتك جداً كبيرة وأنا أخوك وانأ صديق وأعاهدك أصدقاء ومحبة أنا يوم أشوفك تقدم الأخبار أتابعها إلى النهاية من محبتك".