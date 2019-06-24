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مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية

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مشاجرة أرشيفية

أحمد الشربينى

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السيكرة على مشاجرة

نجحت الأجهزة الأمنية فى السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالمطرية.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، (سبق اتهامهما فى 13 قضية) بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش و17 طلقة لذات العيار- طبنجة صوت و40 طلقة صوت- 3 زجاجات مولوتوف)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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