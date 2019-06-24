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"الخدمات البيطرية" ترد على تعذيب "جمال برقاش"

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سوق برقاش
سوق برقاش

إيمان هاني

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ردت الدكتورة ماجدة شكري، رئيس المكتب الفني لهيئة الخدمات البيطرية، علي الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعذيب "الجمال" في سوق برقاش، قائلة :"صور قديمة، وعرضت منذ شهرين".

وأضاف "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، بأنه فور تداول الصور تم التواصل مع مديرية الجيزة البيطرية، وتوجهوا إلى سوق برقاش، ولم يجدوا أي تعذيب للجمال هناك".

وأضافت أن المسئول البيطري تواصل مع أكبر معلم للجمال بسوق برقاش، ويدعى "معلم حموكشة"، والذي أكد أنه لا يوجد تعذيب للجمال بالسوق، وأن الصور لحادثة قديمة، وكانت خارج السوق، وليس داخله.

ولفتت إلى أن هناك وحدة بيطرية في سوق برقاش للتعامل مع الجمال في حالة الإصابة، وهناك دورات إرشادية لكيفية التعامل مع الحيوانات في الأسواق.


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