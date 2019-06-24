» «ألفيس» يرحل عن باريس سان جيرمان

24 يونيو 2019 - 02:01 م

أعلن البرازيلي داني ألفيس، رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف بعد ساعات قليلة من قيادته لمنتخب بلاده للفوز على بيرو 5-0 في بطولة "كوبا أمريكا".

وكتب "ألفيس" على "إنستجرام": "تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات... أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لكتابة صفحة في تاريخ النادي".

وفاز ألفيس، بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة في موسمين باستاد بارك دي برينس.