» «نيمار» يقدم كل ما يملكه للعودة لـ «كامب نو»

24 يونيو 2019 - 02:17 م

أعلن النجم البرازيلي نيمار، استعداده لتقديم اعتذار علني لجماهير فريق برشلونة تمهيدًا لعودة "آمنة" إلى كامب نو هذا الصيف، جاء ذلك بعد أنباء أن أنصار العملاق الكتالوني لا يزالوا غاضبين من رحيله إلى باريس سان جرمان.

ويأمل "نيمار" مغادرة باريس الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد عامين فقط من قدومه في صفقة قياسية تجاوزت 222 مليون دولار، وترك الانتقال طعمًا مريرًا في حلق جماهير برشلونة، لذا يسعى لإعادة بناء الجسور بالاعتذار عن الرحيل المؤلم.

وسيبرر المهاجم البرازيلي انتقاله إلى باريس سان جرمان بالعرض المالي المبهر الذي لم يستطع رفضه، وفقا لتقرير بـ «سبورت الإسبانية».