» شاهد.. بومبيو يتناول الغداء مع بن سلمان

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وكالات حنان حمدتو

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تجمع بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على كورنيش جدة.

والصور جمعت ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي، على مائدة طعام الغداء في أحد المطاعم المطلة على كورنيش جدة.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الإثنين، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".    

وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، قبل زيارته المتوقعة إلى الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.





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