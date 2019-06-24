عبد العال معنفًا برلماني: "إحنا مش سويسرا"

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البرلمان

الموازنة العامة

علي عبد العال

احمد طنطاوي

رد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب على كلمة النائب أحمد طنطاوي، في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، التي قال فيها: "الحكومة مش معذورة، الأرقام في تراجع وليس هناك حجة قوية، فلم يحدث أمر كبير خارج المخطط لا حروب ولا كوارث طبيعية ولا حرب الخليج".

وقال عبد العال مخاطبا طنطاوي: "إحنا مش سويسرا ولو كنا سويسرا لكنا أفضل من ذلك".

وأكد الدكتور على عبد العال أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع حساب الناتج القومي الإجمالي بما فيها أقوى اقتصاديات العالم، لافتا إلى أن هناك قراءتين للموازنة في كل دول العالم، واحدة من المعارضة والأخرى من الأغلبية.

فيا عرض النائب أحمد طنطاوي مقارنة بين الأرقام والمؤشرات الواردة بـ3 موازنات وهى 2009/ 2010، 2013 /2014، 2019/ 2020، قائلا: "تكلفة بناء السد العالي ممكن أحد أبناء الطبقة العليا يصرفها على العربيات في عامين، وبالتالي يجب حساب الأرقام بنسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، طالما الحكومة مبتعرفش تحسب الناتج القومي الإجمالي".

وأشار النائب إلى تراجع نسب الأجور والمرتبات ومخصصات التعليم والصحة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من واقع أرقام الحكومة بالموازنات الثلاث، لافتا إلى أن الحكومة لا تستطيع تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وقال طنطاوي: "الفائض الأولى أكذوبة.. ومشروع الموازنة المعروض هو ترجمة لخطة 2030 وما يُسمى بالإصلاح الاقتصادي، وفي الحقيقة هو إصلاح مالي ظالم".

وطالب النائب بتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتحقيق مبدأ وحدة الموازنة، والتزام الحكومة الكامل واحترامها لقانون الموازنة العامة، وألا يكون هناك فروق كبيرة في الحساب الختامي تُنفقها الحكومة على نفسها دون الرجوع للمجلس.


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