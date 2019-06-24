» اصطدام مقاتلتين فى ألمانيا

24 يونيو 2019 - 04:32 م

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين تحطم طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات المسلحة الألمانية، شمال شرقي ولاية مكلنبورغ فوربومرن، ونجاة قائديهما عبر استخدامهما "المقعد القاذف".

وذكر الحساب الرسمي للشرطة الألمانية على موقع "تويتر " إن "طائرتين عسكريتين من طراز "يوروفايتر" اصطدمتا ببعضهما البعض في أجواء ولاية مكلنبورغ فوربومرن شمالي البلاد".

وأضافت الشرطة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قائدا الطائرة تمكنا من إنقاذ نفسيهما عبر استخدام المقعد القاذف".

وبحسب قناة "إن-تي في"، تم العثور على أحد الطيارين على قيد الحياة في مكان الحادث ويتم البحث عن الطيار الثاني.

وقد أكدت المعلومات وزارة الداخلية في المنطقة. ونشر راديو "أوستسيويلي" فيديو، يظهر فيه سحابتين دخان في السماء فوق الأفق. وذكرت أنه نشب حريق في مكان الحادث. ووصلت سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى المكان.