رسميًا.. زيادة أسعار الصحف القومية بداية من هذا الموعد

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارًا من يوليو 2019.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر أمس الأحد، بحسب بيان أصدرته اليوم.

وطلبت الهيئة من رؤساء تحرير الإصدارات أن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد الأربعاء القادم، خطة تفصيلية لتطوير المحتوى التحريري، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها ابتداء من يوليو القادم.