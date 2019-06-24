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روسيا: مصر نموذج للاستقرار فى العالم العربي

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سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، إن مصر نموذج للاستقرار في العالم العربي.

وأشار شويجو، في تصريحاته عقب مباحثات مع الفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع المصري، إلى أن حرب مصر ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أن مصر تلعب دورا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد نموذجا للاستقرار في هذا الوقت العصيب للعالم العربي.

وقال شويجو إن مصر "تعد مثالا للاستقرار في مثل هذا الوقت العصيب على العالم العربي، وحربها ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها".

وأضاف شويجو: "كل هذا يعتبر إلى حد كبير مجهود شخصي للرئيس المصري السيسي والقوات المسلحة. نحن ندعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب الدولي وعودة الوضع في سيناء إلى طبيعته".

ووفقا له، فإن مصر "تلعب دورا رئيسيا في حل القضايا السياسية والاقتصادية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت عن اجتماع بصيغة 2+2 بين مصر وروسيا، والتي ستناقش الأوضاع في سوريا وليبيا ومنطقة الخليج.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "من المخطط مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية مع التركيز على الأزمة السورية والليبية والوضع في السودان ومشاكل الأمن في منطقة الخليج، وتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط وقضايا مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل خلال المشاورات القادمة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزراء سيقومون بمراجعة الوضع في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري المتنوع ووضع أهداف لمواصلة تطوير العلاقات الثانية في جميع المجالات".

وسيجري الاجتماع في 24 يونيو في موسكو. وسيشارك فيه من روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومن مصر وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى لقاءات منفصلة للوزراء في البلدين، سيتم عقد اجتماع مشترك بصيغة 2+2.


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