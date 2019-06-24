فضيحة.. فنانة شهيرة تضبط زوجها يمارس الجنس مع عاملة بالنادي

24 يونيو 2019 - 04:49 م

في واقعة صادمة تلقتها فنانة شهيرة، بعد أن تم طلبها للتحقيق معها بتهمة الاعتداء على فتاتين، ضبطت إحداهما تمارس الجنس مع زوجها في النادي.

حيث تم اتهام النجمة العالمية "كاردي بي" بالاعتداء الجسدي على فتاتين بعد شجار في ناد بمدينة نيويورك.

وحسب صحف عالمية، أفادت الشرطة، أن "كاردي بي" دخلت في شجار مع اثنتين من عاملات النادي، بينما كشفت وسائل اعلامية محلية أنها اتهمت إحداهما بإقامة علاقة مع زوجها أوفست.

فيما لم يجب محامي النجمة العالمية، على طلب للتعقيب على الحادث واستدعاء موكلته للتحقيق معها، وكيف سيكون موقفها في القضية.

وأشارت الصحف أن سجلات المحكمة أظهرت، أن الجلسة المقبلة في القضية ستعقد يوم 25 يونيو في محكمة كوينز الجنائية، ولم يتم الكشف عن اي تفاصيل أخرى حول ما يمكن أن ينتج عن هذه الجلسة.