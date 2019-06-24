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"عبدالعال" يهدد النواب الغائبين عن اجتماع الموازنة

الحياة السياسية

غلى عبدالعال
غلى عبدالعال

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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هدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس فى حال غيابهم عن الاجتماع الأخير للموافقة على الخطة والموازنة العامة للدولة.

وأغلق "عبد العال"، اليوم الإثنين، باب المناقشة حول تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019/2020، تمهيداً لعرضها للموافقة النهائية عليها.

وقال "عبد العال" موجهًا حديثه للنواب، إن النواب الذين لن يتواجدون خلال الموافقة على الموازنة العامة للدولة، سينشر اسمه فى جميع الصحف، لابد أن يعرف الرأى العام، من كان موجوداً ومن كان غير موجود.

وتابع رئيس البرلمان: "دى مسئولية البرلمان، مينفعش يبقى أمر مهم بحجم الموازنة العامة، وانتم مش موجودين".


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