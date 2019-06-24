  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:53 م
بحث متقدم
خاشقجي

صورة لـ"خاشقجي" تثير أزمة بين مذيعة الجزيرة ومستشار "بن زايد"

منتخب مصر

«الأزهر» يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

هاني شاكر

«السعدني» يوجه سؤالًا مُحرجًا لـ هاني شاكر

الجنيه

الجنيه المصري الأفضل أداء أمام الدولار بسوق العملات

عمر البشير

تفاصيل مثيرة للحظة اعتقال "البشير"

صلاح

مدرب المنتخب يوضح سبب تراجع أداء «صلاح»

سامح شكري

شكري: لا تنازل عن ذرة رمل من سيناء

إثيوبيا - أرشيفية

مقتل العقل المدبر لمحاولة انقلاب إثيوبيا

شكوك حول مشاركة أحمد حجازي بنهائي أفريقيا

حسم موقف «حجازي» من مواجهة الكونغو

البورصة

البورصة تخسر 5.9 مليار جنيه

حسم موقف «حجازي» من مواجهة الكونغو

الرياضة

شكوك حول مشاركة أحمد حجازي بنهائي أفريقيا
شكوك حول مشاركة أحمد حجازي بنهائي أفريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. أول ضابطة مصرية في قوات حفظ السلام

#

تعرف على الفنانة التي روجت للمثليين وكادت تتزوج من مسيحي

#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ «جورماهيا»

#

"الاستثمار القومى" يرشح 9 شركات للمرحلة الثانية من الطروحات

مصر

المصريون

الكونغو

حجازي

أعلن محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي والفراعنة، من اللحاق بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وأكد أبوالعلا في تصريحات تليفزيونية: المدافع الدولي، جاهز تماما للقاء، خاصة بعد عمليات الاستشفاء، التي خضع لها، وسيرتدي واقيا للأنف، وهذا لن يعوقه عن المشاركة في المباريات.

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة وزير الاتصالات الإسرائيلي من حكومة «نتنياهو»
» «العسكري السوداني» يطلق سراح أسرى الحركات المسلحة
» مقتل مهندس وزوجته داخل مسكنهما بالزيتون في ظروف غامضة
» أول تعليق لوزير التعليم على "معلم المرسيدس"
» “المجتمعات العمرانية” تستعد لطرح أولى وحدات “العلمين الجديدة”
» بث مباشر.. مباراة تونس وأنجولا في أمم إفريقيا
» شاهد.. أغنية لفنانة منتقبة تكتسح أغاني أشهر الفنانين
» شركات برازيلية تسعى للاستثمار بـ"اقتصادية قناة السويس"
» «الأرصاد» تحذر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا
» إسرائيل تنشئ سواتر ترابية على حدود غزة
» رئيس بعثة جنوب إفريقيا: مصر لن تتأهل لنهائي «كان 2019»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي