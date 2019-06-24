البورصة تخسر 5.9 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.9 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 744.6 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 481 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.07%، ليبلغ مستوى 13867.47 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.37%، ليبلغ مستوى 599.9 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا والذي تراجع بنحو 0.49% ليبلغ مستوى 1528.13 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم تراجعت أسعار أسهم 106 شركات فيما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة وحافظت 39 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.