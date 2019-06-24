مدرب المنتخب يوضح سبب تراجع أداء «صلاح»

24 يونيو 2019 - 05:08 م

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، أن النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، يعاني من إرهاق كبير عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع الريدز، وهو ما جعل الجهاز يفضل منحه راحة سلبية أكبر من زملائه، ومازال اللاعب يحتاج لوقت من أجل استعادة مستواه العالي.

ولم يقدم صلاح الأداء المنتظر منه خلال لقاء زيمبابوي الذي انتهى بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، حيث أضاع صلاح العديد من الفرص.

وأكد جارسيا أن صلاح يملك إمكانيات تساعده علي اللعب في أكثر من مركز، سواء رأس الحربة الصريح أو على جانبي الملعب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا.