  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
خاشقجي

صورة لـ"خاشقجي" تثير أزمة بين مذيعة الجزيرة ومستشار "بن زايد"

منتخب مصر

«الأزهر» يوجه رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

هاني شاكر

«السعدني» يوجه سؤالًا مُحرجًا لـ هاني شاكر

الجنيه

الجنيه المصري الأفضل أداء أمام الدولار بسوق العملات

عمر البشير

تفاصيل مثيرة للحظة اعتقال "البشير"

صلاح

مدرب المنتخب يوضح سبب تراجع أداء «صلاح»

سامح شكري

شكري: لا تنازل عن ذرة رمل من سيناء

إثيوبيا - أرشيفية

مقتل العقل المدبر لمحاولة انقلاب إثيوبيا

شكوك حول مشاركة أحمد حجازي بنهائي أفريقيا

حسم موقف «حجازي» من مواجهة الكونغو

البورصة

البورصة تخسر 5.9 مليار جنيه

خلال المباراة الافتتاحية..

مدرب المنتخب يوضح سبب تراجع أداء «صلاح»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صديق صلاح يكشف سبب غريب وراء تراجع مستواه في مباراة زيمبابوي

#

أوغندا تتصدر مجموعة مصر بفوزها على الكونغو بهدفين

#

إطلالة جديدة لرانيا يوسف أثناء تعليقها على أداء المنتخب

#

أسطورة اليونايتد يصدم "صلاح" بسبب تراجع ليفربول

المصريون

منتخب مصر

صلاح

كشف تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، أن النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، يعاني من إرهاق كبير عقب خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع الريدز، وهو ما جعل الجهاز يفضل منحه راحة سلبية أكبر من زملائه، ومازال اللاعب يحتاج لوقت من أجل استعادة مستواه العالي.

ولم يقدم صلاح الأداء المنتظر منه خلال لقاء زيمبابوي الذي انتهى بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، حيث أضاع صلاح العديد من الفرص.

وأكد جارسيا أن صلاح يملك إمكانيات تساعده علي اللعب في أكثر من مركز، سواء رأس الحربة الصريح أو على جانبي الملعب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة وزير الاتصالات الإسرائيلي من حكومة «نتنياهو»
» «العسكري السوداني» يطلق سراح أسرى الحركات المسلحة
» مقتل مهندس وزوجته داخل مسكنهما بالزيتون في ظروف غامضة
» أول تعليق لوزير التعليم على "معلم المرسيدس"
» “المجتمعات العمرانية” تستعد لطرح أولى وحدات “العلمين الجديدة”
» بث مباشر.. مباراة تونس وأنجولا في أمم إفريقيا
» شاهد.. أغنية لفنانة منتقبة تكتسح أغاني أشهر الفنانين
» شركات برازيلية تسعى للاستثمار بـ"اقتصادية قناة السويس"
» «الأرصاد» تحذر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا
» إسرائيل تنشئ سواتر ترابية على حدود غزة
» رئيس بعثة جنوب إفريقيا: مصر لن تتأهل لنهائي «كان 2019»

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي