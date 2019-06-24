دورات تدريبية على مستوى محافظات الجمهورية للأخصائيين النفسيين

24 يونيو 2019 - 05:16 م

تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تنظم الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مركز التوجيه والإرشاد النفسي ببني سويف سلسلة من الدورات التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية تستمر هذه الدورة خلال الفترة من اليوم الاثنين 24 يونيو حتى الأربعاء 26 يونيو بمحافظة الجيزة على ان يتم تنفيذها في بقية محافظات الجمهورية تباعاً خلال الفترة القادمة.

وصرحت سمية الالفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ان أولى تلك الدورات سوف تبدأ اليوم بمحافظة الجيزة تحت عنوان " الاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها " حيث يتم تدريب 34 أخصائي ومشرف من 16 مؤسسة من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية بمحافظة الجيزة.

كما اكدت الالفي ان الهدف من تنظيم هذه الدورات هو رفع كفاءة الاخصائيين والمشرفين داخل تلك المؤسسات وتقديم الدعم والتأهيل اللازم لهم للتعامل مع المشكلات النفسية والاضطرابات السلوكية التي يتعرض لها الأبناء داخل الدور وكيفية مواجهتها والتعامل معها.

هذا وسوف يتم خلال التدريب تعريف المتدربين بالاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها ، كما سيتم تدريبهم على استراتيجيات التواصل الفعال مع الأبناء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكيفية ان تكون مربياً فعال وماهي سمات المربي الفعال بالإضافة الى التعرف على أنواع الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأبناء وأسبابها.