» إسرائيل تنشئ سواتر ترابية على حدود غزة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإقامة سواتر ترابية، قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة، بداعي الحماية من صواريخ مضادة للدبابات قد يطلقها فلسطينيون من القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن "طواقم هندسية في الجيش الإسرائيلي بدأت بإنشاء سواتر ترابية، إلى جانب مقطع من طريق مجاور للحدود الشمالية لقطاع غزة، لحماية المسافرين عليه، من الصواريخ المضادة للدبابات".

ولم تقدم الإذاعة الإسرائيلية تفاصيل إضافية عن هذه السواتر.

وكانت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، قد نشرت مقطع فيديو، في 5 مايو الماضي، يظهر استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية بصاروخ موجه، أُطلق من شمالي قطاع غزة.

وتقيم إسرائيل سياجا في محيط قطاع غزة، وشرعت قبل نحو العام بإقامة جدار إسمنتي ضخم في محيط القطاع.