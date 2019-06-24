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«عبد المحسن سلامة»: لن يحدث تقدم حقيقي إلا بتطوير العقل المصري

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المصريون

عبد المحسن سلامة

جامعة القاهرة

الأهرام

العقل

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن جامعة القاهرة تقوم بعمل كبير تعليميًا وإداريًا، من خلال التواصل الدائم مع الطلاب، موجها الشكر للطلاب على الحضور الدائم للفعاليات التي تقوم بها الجامعة والتفاعل مع أساتذتهم، مشيرًا إلى أنه يعتز دائمًا بجامعة القاهرة ويفخر بكونه خريج كلية الإعلام بالجامعة.

وأضاف سلامة، خلال الحوار المفتوح مع طلاب الجامعة، أن جامعة القاهرة "درة التعليم في مصر وستظل كذلك"، متمنيًا لها التقدم في التصنيفات الدولية، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائما على أهمية المنظومة التعليمية والجامعية والشراكة الدولية مع الجامعات الأوروبية، مشيرًا إلي أن جامعة القاهرة تستحق أن تكون في مرتبة متقدمة بين الجامعات العالمية، ومعربًا عن أمله في أن تقوم الجامعات المحلية بعمل شراكات مع جامعة القاهرة، موضحًا أن مؤسسة الأهرام لديها شراكة مع جامعة القاهرة في بعض التخصصات من خلال جامعة الأهرام الكندية.

وأشار سلامة، إلى أنه لن يحدث تقدم حقيقي إلا بتطوير العقل المصري، موضحًا أنه كتب عدة مقالات تحت عنوان "الثورة العقلية في مصر"، ومبينًا أن الفكرة قائمة على تطوير العقل المصري، ومصر بحاجة إلى ذلك، وأن الإنجاز لن يتم إلا بتطوير العقل المصري، وقال إن الإنجازات التي تتم بالدولة لا ينكرها إلا جاحد، وهناك جهد مبذول على مدار الساعة من الحكومة والقيادة السياسية.

وأكد سلامة، أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة المواطن، ولابد من النظر إلى ما تقوم به الدولة جيدا، وعلينا بالنظر إلى منطقة "تل العقارب" في السيدة زينب التي تحولت إلى منطقة جيدة، وكذلك العشوائيات في مصر، لافتًا إلى أن هناك عملًا كبيًرا وبخطة كبيرة تتم في كافة المحافظات.

واستشهد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بدولة سنغافورة، وعمليات التطوير التي شهدتها بعد أن كانت دولة شديدة الفقر، حيث أنجزت نهضتها بالتعليم، وقيامها بثورة عقيلة مهمة نقلت مجتمع متخلف إلى دولة كبيرة في اقتصاديات العالم، وكذلك ماليزيا والصين.

وقال إن تطوير العقل المصري، يمثل عاملًا مهما ولابد أن يكون جزء من السلوكيات، مشددًا على أهمية القراءة وأهمية مواصلة التطوير والتقدم التكنولجي وأهميته في خلق فرص العمل، وكذلك أهمية شبكات الإنترنت، واستخدامها جيدًا في زيادة المعلومات. وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن القراءة كانت وستظل، أحد العوامل في التطوير والتنمية.

وشدد سلامة، على ضرورة الاهتمام بالتعليم في المدراس والجامعات وتوفير البنية التحتية المناسبة للطلاب، وكذلك الأنشطة وتهيئة الجو الملائم لتحقيق الطفرة في التعليم.

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