» «الأرصاد» تحذر من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة غدًا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة علي باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، و تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج في البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا فتكون:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة


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