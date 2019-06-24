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مدافع غانا: مجموعتنا صعبة للغاية.. واللقب «هدفنا»

الرياضة

غانا
غانا

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حذر أندي يادوم، مُدافع مُنتخب غانا، من الاستهانة بالفرق الذي تتواجد في مجموعة البلاد ستارز بالمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019.

وتتواجد غانا في منافسات بطولة الأمم الأفريقية بإطار المجموعة السادسة والأخيرة، رفقة مُنتخبات الكاميرون، غينيا بيساو، وبنين.

ويبدأ البلاك ستارز مشوارهم في البطولة بملاقاة بنين، في المباراة المُقرر وأن يشهدها ملعب "ستاد الإسماعيلية"، برسم منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

بدوره، قال يادوم في تصريحات صحفية، اختص بها الموقع الرسمي لناديه (ريدينج الإنجليزي): "مجموعتنا صعبة للغاية، لا يمكن وأن يهديك أحد شيء ما، لا توجد مباراة سهلة في المسابقة".

وأضاف "في المجموعة، هناك مُنتخب الكاميرون خاصةً، وهو الفريق الذي تُوج بلقب النسخة الماضية. لديهم قائمة جيدة للغاية. نحن أيضا لدينا قائمة جيدة تماما، مع لاعبين يُبلون حسنا في مختلف الأندية الأوروبية".

وتابع "الناس يتوقعون منا أن نُبلي حسنا في البطولة، نحن نرغب في أن نُقدم أفضل ما لدينا... بطولة أفريقيا تمثل خبرة كبيرة بالنسبة لي. أنا أتطلع حقا لتقديم أفضل ما لديَ قبل العودة إلى ريدينج".

وبسؤاله عن المباراة الودية، ضد جنوب أفريقيا، والتي شهدت مشاركته أساسيا، على مدار 90 دقيقة، أجاب يادوم قائلا "كانت مباراة جيدة. لا يمكنني تذكر آخر مرة لعبت بها 90 دقيقة في مثل هذه الأجواء الحارة التي خضنا بها المواجهة".

وواصل "اللقاء كان صعبا. نحن نستعد لخوض ذلك النوع من المباريات، بمثل هذا الطقس، في مصر. نحن نتدرب في الساعة الخامسة والنصف مساءا، الشمس تكون لا تزال ساطعة، وبالتالي يكون الطقس حارا، لكننا نرغب في ذلك من أجل الاعتياد على الأجواء. نحن نعمل بجد كي نكون مستعدين لانطلاقة مشوارنا في المجموعة".

وزاد "كان لديَ أسبوع من الإجازة، بيد أنني قد حافظت على صحتي. لم أرغب في التخلي عن المعايير الخاصة بي، أو أن أتأخر عندما نبدأ الاستعداد لخوض معترك الكان".

وأكمل "الموسم المُنقضي كان جيدا لي على الصعيد الشخصي في ريدينج، إذ تمكنا من البقاء. والآن، أستعد للتواجد في منافسات كأس الأمم الأفريقية".

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