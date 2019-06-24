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"النواب" يوافق نهائيًا على ربط الموازنة الجديدة

الحياة السياسية

مجلس النواب
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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة به للسنة المالية 2019/2020.

وتضمن مشروع القانون أن إجمالى المصروفات تبلغ 301 مليار و615 مليون و116 ألف جنيه، وبلغ المقدر لشراء السلع والخدمات نحو 74 مليار جنيه، وبلغ المخصص للفوائد 569 مليار جنيه والمخصص لشراء الأصول غير الاستثمارية "الاستثمارات" نحو 211 مليار و245 مليون جنيه، وبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 28 مليار و811 مليون، وبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 375 مليار و566 مليون جنيه.

 وتضمن مشروع الموازنة أن إجمالى إيرادات الضرائب تقدر بـ 856 مليار و616 مليون جنيه، وتقدر المنح بـ 3 مليار و405 مليون جنيه، وتقدر الإيرادات الأخرى بـ 274 مليار جنيه.

 وتقدر المتحصلات من الأقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 23 مليار و556 مليون و910 ألف جنيه.

 وتقدر قيمة الاقتراض نحو 820 مليار جنيه و656 مليون جنيه.


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