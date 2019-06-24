» مقتل مهندس وزوجته داخل مسكنهما بالزيتون في ظروف غامضة

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قتل
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

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أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الاثنين,  بـ تشريح جثتي مهندس وزوجته عُثر عليهما مقتولين داخل شقتهما بمنطقة الزيتون، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك, كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من العميد حسام عبد العزيز، رئيس مباحث قطاع شمال مفاده عثور الأجهزة الأمنية على جثتى رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما.

وانتقل المقدم محمد أبو الوفا رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون ومعاونة الرائد أحمد صبرى، على الفور إلى موقع البلاغ، وعثر على الجثتين وبهما عدد كبير من الطعنات.

قام رجال الأمن بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من العقار ويناقش فريق المباحث شهود العيان، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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