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“المجتمعات العمرانية” تستعد لطرح أولى وحدات “العلمين الجديدة”

آخر الأخبار

وزير الإسكان،
وزير الإسكان،

عصام الشربيني

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تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح المرحلة الأولى من وحدات “الداون تاون” فى مدينة العلمين الجديدة.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال جولة بمنطقة الأبراج الشاطئية الجاري تنفيذها بالمدينة إن المنطقة تضم 15 برجا، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة.
وأضاف: “وصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ26، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازي مع أعمال الإنشاء"، موضحا أن شركات المقاولات بدأت تنفيذ أعمال أبحاث التربة تمهيدا لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، ووضع جداول للوقوف على معدلات التنفيذ اليومية والأسبوعية، قائلا: “نحن ملتزمون أمام الرئيس بمواعيد محددة للتنفيذ”.
ووجه الجزار بصرف المستحقات المالية للمقاولين، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تقييم أداء شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات المختلفة المسندة إليها من الوزارة.

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