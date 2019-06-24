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كوت ديفوار تهزم جنوب إفريقيا بهدف «كودجيا»

الرياضة

كودجيا
كودجيا

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المصريون

كوت ديفوار

كودجيا

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا هامًا على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء هدف منتخب كوت ديفوار الوحيد في شباك جنوب أفريقيا عن طريق جوناتان كودجيا في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وكان منتخب كوت ديفوار الطرف الأفضل في المباراة خاصة في الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة من الناحية الهجومية، وفي الدقيقة 32 نيكولاس بيبي نفذ الركلة الحرة بتسديدة مباشرة ولا أروع من فوق الحائط الدفاعي، لكن ارتدت من العارضة لتحرم منتخب كوت ديفوار من الهدف الأول.

وبعد مرور دقيقة واحدة، منح سيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار تمريرة رائعة، ينفرد على أثرها جوناثان كودجيا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تألق من الحارس وتصدى لها ببراعة.

وتواجد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، في مدرجات ملعب "السلام"، لمراقبة فريق كوت ديفوار في مباراته المقامة حاليًا، أمام جنوب أفريقيا قبل المباراة المرتقبة التي تجمعهما الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية.

تشكيل كوت ديفوار ضد جنوب أفريقيا كالتالي، حراسة المرمى: سيلفان جبوهو، خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه، خط الوسط: جيوفروي سيري داي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل، خط الهجوم: نيكولاس بيبي و جوناتان كودجيا.

وجاء تشكيل منتخب جنوب افريقيا كالتالي، حراسة المرمى: رونوين ويليامز، خط الدفاع: سفيسو هلانتي، بولي مخاوانازي، ثولاني هلاتشوايو، تامساكنا مخيزي، خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، فورمان ديان، ليبو مابوي، خط الهجوم: بيرسي تاو، ثيمبا وزواني، و ليبو موتيبا.

هذا الفوز رفع رصيد منتخب كوت ديفوار إلى 3 نقاط ويتقاسم الصدارة مع منتخب المغرب الذي تفوق أمس على ناميبيا بهدف دون مقابل، بينما ظل رصيد منتخب جنوب أفريقيا خاليًا من النقاط.

 


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