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23 % ارتفاعا بأرباح "بايونيرز" القابضة في الربع الأول

مال وأعمال

شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

عصام الشربيني

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 أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 22.9 بالمائة، على أساس سنوي.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 456.795 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 371.678 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الأنشطة خلال الربع الأول من 2019 لتسجل 2.487 مليار جنيه، مقابل 1.82 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال الربع الأول من 2019، فقد تراجعت أرباحها بنسبة 41.42 بالمائة، لتصل إلى 3.355 مليون جنيه، مقابل 5.728 مليون جنيه خلال الفترة المنصرمة من العام الماضي.
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 1.22 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات أنشطة الشركة خلال الفترة إلى 8.4 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 8.23 مليار جنيه في 2017.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2018، فقد حققت أرباحا بلغت 97.03 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 73.34 مليون جنيه في العام السابق له.

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