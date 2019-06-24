جامعة القاهرة: جربنا أنظمة ليبرالية واشتراكية ولم نشهد أى تغيير

24 يونيو 2019 - 07:09 م

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة: "إننا جربنا فى مصر النظام الليبرالى والاشتراكى والمختلط ولم نشهد أى نقلة حضارية فى طرق التفكير".

وأكد الخشت على هامش كلمته بحفل افتتاح معسكر إعداد قادة المستقبل والذى يهدف إلى إعداد 600 طالب خلال المعسكر، أهمية مشروع تطوير العقل المصرى الذى أطلقته الجامعة.

وتابع: إذا وضعت يدك على أسباب صعود وهبوط الدول تضع يدك على روشته التقدم، فبالبحث والمتابعة التى نجريها توصلنا إلى أهمية تغيير طرق التفكير،مشيرا إلى أن تغير العالم مع تغيير طريقة التفكير مستشهدا باكتشاف كوبر نيكولاس أن الشمس هى مركز المجموعة الشمسية والأرض ليست مركز الكون كما كان يعتقد سابقا مما أدى الى تغيير مسار العلم.

يشار إلى أن أول لقاءات ومحاضرات معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة،انطلق فى نسخته الثالثة والذى يُقام صيف هذا العام تحت عنوان: "تطوير العقل المصرى.. فتح مسارات المشاركة والبناء وريادة الأعمال".

وتشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة محاضرة الافتتاح، والتى تُقام تحت عنوان "طرق تطوير العقل المصري"، بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام ويدور حوار مفتوح مع الطلاب.

وتُقام فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة خلال الفترة من 22 يونيو الجارى حتى 7 أغسطس المُقبل، ويتضمن 6 أفواج طلابية، يستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالى إلى الفكر العلمى والواقعى الذى يأخذ بالأسباب.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ومجموعة من المفكرين ورجال الإعلام، لإجراء حوارات مع الطلاب. كما يتضمن مسابقات ترفيهية، وأنشطة رياضية وفنية، ومسابقات، ودورى معلومات، وورش عمل وريادة أعمال.

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