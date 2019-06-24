» "أسباب غامضة" وراء انقلاب إثيوبيا

24 يونيو 2019 - 07:27 م

قال مسؤول كبير بالحكومة الإثيوبية إن المتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة بشمال البلاد قتل بالرصاص يوم الاثنين 24 يونيو 2019 كما تم القبض على عدد من مدبري الانقلاب الآخرين.

واتهمت الحكومة الجنرال أسامنيو تسيجي بتدبير هجمات بالأسلحة النارية مساء السبت 22 يونيو 2019 أسفرت عن مقتل خمسة بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي ورئيس ولاية أمهرة.

وقال نيجاسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء في تصريحات لوكالة "رويترز" إن أسامنيو قتل بالرصاص يوم الاثنين 24 يونيو 2019 قرب بحر دار عاصمة أمهرة، ورفض التطرق لمزيد من التفاصيل.

فيما أشارت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية، إلى أن أسباب محاولة الانقلاب في الولاية ما تزال غير واضحة، وإن كان من المحتمل أنها رد فعل من جانب أسامنيو على خطة من مسؤولي الولاية لتحجيمه بعد تقارير أشارت إلى أن له تصريحات عرقية وأنه يعمل على تجنيد مقاتلين في ميليشيات.

وانفجر العنف يوم السبت 22 يوينو 2019 في صورة هجومين منفصلين، حيث قتل رئيس أركان الجيش سيري مكونن وجنرال متقاعد برصاص حارس سيرى الشخصي في مقر إقامته بالعاصمة أديس أبابا.

وقتل رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن وأحد مستشاريه في مدينة بحر دار الرئيسية بالولاية. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن المدعي العام لولاية أمهرة أصيب أيضا وتوفي يوم الاثنين 24 يونيو 2019 متأثرا بإصابته.

وأفاد مستخدمون للإنترنت بأن الخدمة حجبت على ما يبدو بأنحاء إثيوبيا. وبدت شوارع أديس أبابا هادئة يوم الاثنين 24 يونيو 2019.

كان رئيس الوزراء أبي أحمد قد وشرع في إجراء تغييرات كاسحة منذ توليه السلطة في أبريل نيسان العام الماضي، فعقد سلاما مع إريتريا وكبح نفوذ الأجهزة الأمنية وأطلق سراح سجناء سياسيين ورفع القيود عن بعض الجماعات الانفصالية المحظورة.

ونالت إصلاحاته في ثاني أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان إشادة دولية كبيرة، لكن إعادة هيكلة الجيش وأجهزة المخابرات صنعت له أعداء أقوياء في وقت تجاهد فيه حكومته لاحتواء شخصيات ذات نفوذ بالجماعات العرقية العديدة في الداخل التي تقاتل الحكومة الاتحادية وتتقاتل في ما بينها لاقتناص قدر أكبر من النفوذ والموارد.