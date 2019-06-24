«أبياه»: لاعبو غانا جاهزون للفوز بلقب أمم إفريقيا

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غانا

المصريون

ابياه

قال كواسي ابياه، المدير الفني لمنتخب غانا، إن فريقه من أفضل المنتخبات بأفريقيا وإنه يحاول التطوير من شكل وأداء الفريق.

أضاف المدير الفنى لمنتخب غانا قائلا: "على الرغم من كل الظروف السلبية التي مر بها الفريق إلا أننا سنظل غانا ولا يهمنا من هو الخصم وهدفنا واضح وجاهزون للوصول إليه".

تابع: البعض يحاول التقليل من غانا بسبب ما مررنا به و لكنني واثق من فريق، وقمنا بفترة إعداد جيدة تخللها بعض المباريات الودية ظهر خلالها تطور المستوى والأداء بشكل كبير، الجميع كان يرى أننا لن نصل إلى هنا واللآن نحن بالفعل هنا وسترون نتائج إيجابية وأداء غير متوقع خاصة أن هذه البطولة بها تنافسية عالية جدا بين جميع المنتخبات.

عن مستوى المجموعة، قال كواسي إنها قوية جدا وغانا سوف تثبت أحقيتها بالوصول ثم الصعود والمنافسة على اللقب فيما بعد.

 


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