» ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني

24 يونيو 2019 - 08:06 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات مشددة على إيران، مشيرًا إلى أن تلك العقوبات تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة.

وقال الرئيس الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز" إن العقوبات ستستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأضاف ترامب أنه لا يسعى للدخول في صراع مع إيران وإنه يود التوصل إلى اتفاق معها.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وأبلغ ترامب الصحفيين أن العقوبات، التي ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، تأتي ردا على إسقاط طهران الطائرة الأمريكية المسيرة الأسبوع الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر الخميس الماضي، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قالت إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط، التي أُعلنت يوم الاثنين، تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع "وغيرها من قدرات الردع".