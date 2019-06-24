سائق يقتل طفلا بعد تعذيبه

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القبض على والد "ميسى"

لقى طفل بمحافظة المنوفية، مصرعه نتيجة قيام زوج والدته بالتعدي عليه وضربه أكثر من مرة؛ بسبب كرهه له لكثرة نفقاته، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بوصول "رائد.م.ح"، 3 سنوات، إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، مصابًا بارتجاج فى المخ، ووجود آثار تعدٍ على الوجه والرأس، وكسور بكامل الجسد.

على الفور قرر اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمد أنور مفتش، مباحث قسم ومركز شبين الكوم، الرائد محمود الطباخ، رئيس مباحث قسم شبين الكوم، لكشف مرتكب الواقعة، وعلى الفور تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة.

وتوصلت التحريات إلى قيام "حسنى .م . ح"، 30 عامًا، سائق، ومقيم شبين الكوم، بالتعدى على نجل زوجته الذى لم يتعدَ 3 سنوات عليه بالضرب على وجهه ورأسه باليد، وتعذيبه حتى فارق الحياة؛ بسبب كرهه الدائم له.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب كرهه للطفل، وأنه قام بالتعدى عليه ولم يقصد قتله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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