أفاد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه سيتم إنشاء أول مجمع صناعي لشركة بوش الألمانية في مصر للأجهزة المنزلية على مساحة 80 ألف متر مربع، حيث يشمل مركز تدريب، وقسم للابتكار.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، اليوم الإثنين إن الشركة لديها مصنع في مدينة إسطنبول؛ هذا المصنع ينتج 70% من إنتاج الشركة عالميًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن شركة "بوش" تريد تخفيف العبء على مصنع تركيا وفتح مصنع أخر أو منطقة صناعية أخرى في أحد الدول واختارت مصر لهذه المهمة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "خلال عامين من بدء الإنتاج ستبدأ الشركة في تصدير 60% من حجم منتجاتها إلى الدول الإفريقية والشرق الأوسط.