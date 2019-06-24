  • الإثنين 24 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:13 م
بحث متقدم
أرشيفية

«رفع أسعار الصحف»..يُنهي أزماتها أم يزيد العزوف عنها؟

مدرجات الوداد المغربي

هل تعود الجماهير للمدرجات بعد انتهاء البطولة؟..إليك الإجابة

أرشيفية

البرلمان في مواجهة «تقليد الماركات».. لمَن الغلبة؟

النصب الإلكترونى

من ناصية الشارع إلى منصات المواقع.. ازدهار النصب الإلكترونى

جاريد كوشنر

كوشنر يحذر مقاطعي "مؤتمر البحرين"

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية.. ضغوط وتنفيض جيوب

أردوغان

إعلامي يكشف علاقة«السيسي» بخسارة «أردوغان» اسطنبول

سفن حربية أمريكية

الحرب مع إيران.. وصول سفن حربية أمريكية إلى الخليج

حبس

زوجان يعرضان طفلهما«الجنين» للبيع على الإنترنت

خاشقجي

صورة لـ"خاشقجي" تثير أزمة بين مذيعة الجزيرة ومستشار "بن زايد"

صادم..شاب يقتل جدته بعد سرقتها ويلقي جثتها وسط القمامة

قضايا وحوادث

جريمة قتل
ارشيفية

متابعات- مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

صادم.. تطوف بزوجها عاريًا بعد خيانته

#

تصريح صادم لـ كاتب سعودي بعد هبوط طائرة قطر بجدة

#

صادم.. سيارات داعش بعد التفخيخ

#

رأس شاب عائمة بترعة الإسماعيلية

السرقة

الاجهزة الامنية

شاب

قتل جدتة

حلمية الزيتون

 أقدم شاب على قتل جدته لسرقة مشغولاتها الذهبية، وتخلص من الجثة بوضعها داخل حقيبة وإلقائها وسط القمامة بمنطقة الزيتون، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم، وتمت إحالته الي النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام أمر بتشكيل فريق بحث من مفتشي القطاع بالتنسيق مع البحث الجنائى بالقاهرة لكشف لغز العثور على جثة سيدة عجوز داخل حقيبة كبيرة الحجم ملقاة وسط كمية من القمامة بشارع ابن الحكم بمنطقة الزيتون، حيث تم تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها ربة منزل - 75 سنة، ومقيمة بالمرج.

وكشفت التحريات التى قادها العميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة "حفيدها" عاطل - 19 سنة مُقيم بمنطقة مصر الجديدة ، وتمكنت القوات من ضبطه ، وبحوزته مشغولات ذهبية و 400 جنيه .

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة حيث اعتادت جدته على زيارته هو وشقيقه والمبيت معهما بمنزلهما نظرا لسفر والديهما للعمل بإحدى الدول العربية، وأضاف المتهم أنه في يوم الحادث عقب عودته وشقيقه من التنزه لمسكنهما قاما بالدخول لحجرة نومهما .

وعقب استغراق شقيقه بالنوم قام بالتوجه إلى غرفة نوم جدته وخنقها خلال نومها فأودى بحياتها واستولى على مشغولاتها الذهبية لوجود خلافات بينهما لعدم تلبيتها لرغباته المالية ، ثم قام بوضع الجثة داخل حقيبة واستقل إحدى سيارات الأجرة من أمام مسكنه متجها إلى الزيتون حيث قام بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لستُ علمانيًا.. وأفضل العيش في نظام علماني!

محمود سلطان

الهتاف لأبوتريكة وروعة الافتتاح

فراج إسماعيل

أمريكا وإيران.. أو «توم وجيرى»

د. هشام الحمامي

ملاحظات حول ما أثير بشأن رؤية الهلال

د. عبد الآخر حماد

(( السكرتير والمريض النفسي))

القس مكاريوس فهيم قليني

هل تسلل الإلحاد إلى مناهج التعليم ؟

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع وإصابة 15 شخصا إثر انفجار بوادي النطرون
» بث مباشر.. مباراة مالي وموريتانيا في أمم إفريقيا
» أدى صلاة الظهر ثم اغتصبها داخل سيارته
» تونس تسقط في «فخ» التعادل أمام أنجولا
» «ماني»: مستعد لمبادلة دوري الأبطال بلقب «كان 2019»
» الشرطة الفرنسية تغرم مسلمات بسبب ارتدائهن المايوه الشرعي
» حبس مأذون سابق بتهمة النصب على راغبي الزواج
» صادم..شاب يقتل جدته بعد سرقتها ويلقي جثتها وسط القمامة
» ترامب يهدد بعقوبات على المرشد الإيراني
» عاملان يمزقان جسد نجل عمتهما بسبب "بوست" على فيسبوك
» "أسباب غامضة" وراء انقلاب إثيوبيا

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
النصب الإلكترونى
امتحانات الثانوية العامة
وزير الأوقاف
طلاق
الكارتة