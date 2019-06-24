» صادم..شاب يقتل جدته بعد سرقتها ويلقي جثتها وسط القمامة

24 يونيو 2019 - 08:38 م

أقدم شاب على قتل جدته لسرقة مشغولاتها الذهبية، وتخلص من الجثة بوضعها داخل حقيبة وإلقائها وسط القمامة بمنطقة الزيتون، وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم، وتمت إحالته الي النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام أمر بتشكيل فريق بحث من مفتشي القطاع بالتنسيق مع البحث الجنائى بالقاهرة لكشف لغز العثور على جثة سيدة عجوز داخل حقيبة كبيرة الحجم ملقاة وسط كمية من القمامة بشارع ابن الحكم بمنطقة الزيتون، حيث تم تحديد هوية المجنى عليها وتبين أنها ربة منزل - 75 سنة، ومقيمة بالمرج.

وكشفت التحريات التى قادها العميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة "حفيدها" عاطل - 19 سنة مُقيم بمنطقة مصر الجديدة ، وتمكنت القوات من ضبطه ، وبحوزته مشغولات ذهبية و 400 جنيه .

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة حيث اعتادت جدته على زيارته هو وشقيقه والمبيت معهما بمنزلهما نظرا لسفر والديهما للعمل بإحدى الدول العربية، وأضاف المتهم أنه في يوم الحادث عقب عودته وشقيقه من التنزه لمسكنهما قاما بالدخول لحجرة نومهما .

وعقب استغراق شقيقه بالنوم قام بالتوجه إلى غرفة نوم جدته وخنقها خلال نومها فأودى بحياتها واستولى على مشغولاتها الذهبية لوجود خلافات بينهما لعدم تلبيتها لرغباته المالية ، ثم قام بوضع الجثة داخل حقيبة واستقل إحدى سيارات الأجرة من أمام مسكنه متجها إلى الزيتون حيث قام بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.