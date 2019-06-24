نجم السنغال يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

24 يونيو 2019 - 08:38 م

أعلنت بعثة منتخب السنغال غياب المدافع ساليف ساني لمدة تتراوح من 10 إلى 15 يوما بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة أسود التيرانجا أمام تنزانيا.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب تعرضه لالتواء في الكاحل الأيسر، وأشار طبيب المنتخب لوكالة "سبوتنيك" إلى أن ساليف ساني يحتاج للراحة من 10 لـ 15 يوما.

بهذا تأكد غيابه عن دور المجموعات، وربما يفشل في اللحاق بدور الستة عشر في حال تأهل بلاده.

وفاز منتخب السنغال على تنزانيا بثنائية دون رد في الجولة الأولى.

في سياق متصل، صرح جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، بأن فريقه ليس من بين المرشحين للفوز بكأس الأمم الأفريقية، مثلما يقول البعض.

وقال بلماضي، للصحفيين على هامش تدريبات الجزائر، يوم السبت 22 يونيو: "أرى أننا لا نملك مواصفات المرشح، فلسنا منتخبا مونديالي، وخرجنا من الدور الأول في 2017".

وتابع: "في المقابل السنغال، التي تألقت في مونديال روسيا وحتى لاعبيها الاحتياطيين ينشطون في أوروبا، تبدو مرشحة مقارنة بنا وعلى صديقي أليو سيسي، مدربهم ألا يتهرب من هذه الحقيقة".