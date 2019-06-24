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مدبولي: مصر ستصبح مصدرة للثورة الصناعية

الحياة السياسية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر ستصبح إحدى الدول المصدرة للثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن الدولة انطلقت لإنشاء كليات الذكاء الاصطناعي لمواكبة تلك الثورة.

وقال "مدبولي" خلال كلمته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم على فضائية "DMC " خلال زيارته لمصنع مرسيدس في ألمانيا، إن مصر لم تكن مواكبة للثورات الصناعية السابقة وهو ما دفع الحكومة الحالية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة الجديدة، موضحا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، يسعى حاليا لإنشاء كليات للذكاء الاصطناعي في كل الجامعات لمواكبة ما يتم في الصناعة حول بلدان العالم.

وأكد رئيس الوزراء أن الطلاب المصريين لا يقلون ذكاء عن منافسيهم في الدول الأخرى وذلك بشهادة العالم الذي يؤكد تفوق الطلاب المصريين في مجالات الصناعة الذكية والمتطورة، مشيرا إلى أن ذلك ما دفع القيادة السياسية للاهتمام بالتدريب والتاهيل للطلاب المصريين لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.


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